Псаки сравнила ситуацию в Белом доме при Трампе с сериалом «Игра престолов» Фото: REUTERS

Официальный представитель администрации Соединенных Штатов Джен Псаки сравнила ситуацию в Белом доме, когда президентом страны был Дональд Трамп, с известным сериалом «Игра престолов». Пресс-секретарь американского лидера отметила, что тогда в администрации происходило много «драматичных событий».

- Теперь здесь не наблюдается много драматичных событий в духе «Игры престолов». Судя по всему, произошел некий положительный сдвиг по сравнению с последними четырьмя годами. Сейчас в Белом доме делают упор на труд и командную работу, - заявила Джен Псаки, чьи слова в пятницу, 11 июня, цитирует издание The Hill.

Как писал сайт kp.ru, накануне Джен Псаки заявила, что президент США Джозеф Байден вместе со своей командой активно готовится к своему первому зарубежному турне и саммиту с Владимиром Путиным. По словам представителя американской администрации, Байден «готовился к этому 50 лет» и теперь полагается на свои «десятилетия опыта».