Врач объяснила, нужно ли летом пить витамин D

95% россиян испытывают нехватку витамина D Фото: Артем КИЛЬКИН

Витамин D известен в народе, как солнечный витамин. Он накапливается в организме под лучами солнца, достаточно провести недельку-другую на морском побережье и пополнить годовой запас полезного микроэлемента. Такое мнение бытует в народе, но на самом деле ситуация совсем иная.

- За две-три недели солнечного отпуска нельзя накопить столько витамина D, чтобы его хватило на целый год. Даже летом витамина может не хватать в нашем организме. Он не накапливается в организме, период полувыведения вещества составляет 15 дней, - рассказывает Ридусу врач клинико-лабораторной диагностики Lab4U кандидат медицинских наук Екатерина Гергесова.

Исследование ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» показало, что более 95% россиян испытывают нехватку витамина D. Чтобы запас витамина был в достаточном количестве, необходимо на протяжении года два раза в неделю по 15-30 минут проводить на солнце.

При этом погода должна быть ясная, а пользоваться солнцезащитным средствами нельзя, так как при облачности или использовании солнцезащитных кремов УФ-лучи проходят очень слабо. Надеяться, то солнечные лучи достанут до вас через стекло в офисе, тоже не стоит.

- Витамин является жирорастворимым. При лишнем весе, заболеваниях кишечника, приводящих к плохому усвоению жирной пищи, выше риск нехватки этого витамина, - отмечает врач.

Избыточное количество подкожного жира также уменьшает объем попадающего в кровь витамина D.

Организм может сигнализировать о нехватке полезного вещества. Первым симптомом будут повышенная потливость, частые простуды и ОРВИ .

- А длительная нехватка витамина D может привести к остеопорозу, сердечно-сосудистым болезням, рассеянному склерозу, различным аутоиммунным заболеваниям. А еще могут возникнуть боли в мышцах, бессонница, ухудшение памяти, - перечислила врач.