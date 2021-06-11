Журнал Time поместил на обложку отражение Путина в очках Байдена Фото: REUTERS

Американский еженедельный журнал Time в преддверии саммита РФ-США в Женеве поместил на обложку снимок, на котором изображены президенты России и Штатов Владимир Путин и Джозеф Байден. Рисунок в пятницу, 11 июня, опубликовали на странице издания в социальной сети Twitter.

На обложке Time изображен американский лидер в солнцезащитных очках, в которых видно отражение Владимира Путина.

Напомним, встреча российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня в знаменитой вилле Ла Гранж. Местные правоохранительные органы и власти Швейцарии активно готовятся к предстоящему саммиту, чтобы обеспечить безопасность глав государств. Так, полиция и военные закрыли парки, окружающие виллу, установили баррикады и колючую проволоку, а власти страны временно ограничили использование воздушного пространства в связи со встречей Путина и Байдена.