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Общество11 июня 2021 16:48

Сшитый Эдуардом Лимоновым пиджак продали на аукционе за 1,7 млн рублей

Писатель сшил его в начале 70-х годов из 114 лоскутов
Абдулла ШАКИРОВ
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Сшитый Эдуардом Лимоновым пиджак продали на аукционе за 1,7 млн рублей

Сшитый Эдуардом Лимоновым пиджак продали на аукционе за 1,7 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пиджак публициста и экс-лидера Национал-большевистской партии* (запрещена в РФ) Эдуарда Лимонова продали на аукционе за 1,7 миллиона рублей.

Стартовая цена лота была 380 тысяч рублей. Пиджак был сшит и скроен Лимоновым из 114 лоскутов разноцветных тканей в начале 1970-х годов. При этом одним из лоскутов рядом с левым карманом вышит инициал «Э». Пиджак находился в коллекции предметов из собрания американского художника Вагрича Бахчаняна, говорится на сайте аукционного дома «Лифтфонд».

Напомним, Лимонов умер 17 марта 2020 года. Несколько лет назад «Комсомольская правда» брала интервью у публициста. Тогда он высказал свое мнение об украинской майдане, возвращении Крыма и рассказал о любви к женщинам.

В мае этого года в Гонконге на аукционе была продана картина художника Бэнкси с изображением Владимира Ленина в образе панка.