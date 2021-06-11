ВЦИОМ: Большинство россиян знают, что 12 июня в нашей стране отмечается День России

ВЦИОМ выяснил, сколько процентов россиян знают о Дне России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

12 июня вся страна традиционно отмечает День России. В преддверии праздника ВЦИОМ провел опрос и выяснил, как наши соотечественники к нему относятся.

73% россиян ответили, что знают, что 12 июня в нашей стране отмечается День России (до 2002 года — День независимости). По сравнению с 2015 годом число респондентов, ответивших верно, выросло на 9%. Тогда о празднике знали только 64% россиян.

В числе поводов для гордости респонденты чаще всего называли армию и флот (24%), народ (9%), внешнюю политику (9%), Президента (6%), масштаб страны и красоту природы (4%). При этом лишь 10% россиян ответили, что им все нравится в нашей стране.

Кроме этого, опрошенные назвали города, которые они бы рекомендовали посетить иностранцам, никогда не бывавшим в России. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором Москва, а на третьем - Байкал. Также в пятерку лучших туристических мест вошли Алтай и Крым.