Рок-фестиваль «Нашествие» перенесен на 2022 год. Фото: Кристина Безбородова

Рок-фестиваль «Нашествие», который должен был состояться в июле-августе текущего года, перенесен на 2022 год по требованию Роспотребнадзора Московской области. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили организаторы мероприятия на официальной странице в социальной сети Facebook.

Сообщается, что такое решение приняли на фоне сложной эпидемиологической ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.

- Сегодня — день плохих новостей. Только что на совещании организаторов фестиваля с правительством Московской области было принято решение о переносе «Нашествия» на следующий год. Роспотребнадзор считает проведение фестиваля в складывающейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом невозможным. Мы разочарованы тем, что не смогли оправдать наших с вами надежд и в этом году, - говорится в сообщении.

Рок-фестиваль пройдет в Московской области в Серпухове с 29 по 31 июля 2022 года. 25 июня этого года будет запущен автоматизированный сервис по возврату билетов, их переоформлению на 2022 год или смене владельца билетов.