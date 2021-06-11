Собянин: ужесточать меры против коронавируса в Москве не планируется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ужесточать противоэпидемические меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции в Москве не планируется. Службы будут контролировать соблюдение существующих требований Роспотребнадзора. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, иммунитет к коронавирусной инфекции уже есть примерно у половины жителей российской столицы.

- Коронавирус агрессивно наступает, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации, на ИВЛ. Я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не планируем ужесточать эти требования, но те, которые установлены, надо выполнять, - подчеркнул Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

Как писал сайт kp.ru, за сегодняшний день в России медики зафиксировали 12 505 новых случая заражения коронавирусом, наибольшее количество новых инфицированных выявили в Москве. В столице ежесуточный прирост составил 5 853. За сутки после заражения коронавирусом выздоровели еще 10 188 пациентов.