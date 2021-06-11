Роспотребнадзор предложил отменить требование о двух ПЦР-тестах при въезде для переболевших или вакцинированных россиян Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Роспотребнадзор предлагает отменить требование о двух ПЦР-тестах на коронавирус при въезде в РФ для переболевших или вакцинированных россиян. При этом на портале госуслуг обязательно должна быть размещена информация о вакцинации гражданина или же наличии у него антител. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, такие требования ввели с 1 мая 2021 года. Все россияне, которые приехали из-за границы, должны в обязательном порядке проходить двойное тестирование на коронавирус. Причем интервал между первым и вторым анализом должен составлять не меньше суток.

После этого результаты ПЦР-тестов надо загрузить на портал госуслуг. Те, кто это не сделает, рискуют попасть на штраф - от 15 до 40 тысяч рублей. Если же это повлекло за собой вред здоровью другого человека, то штраф может возрасти до 150-300 тысяч рублей.