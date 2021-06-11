Сенатор Джабаров посоветовал искать причины ненависти Польши к России в 90-х годах

Профессор объяснил, чем вызвана русофобия в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый замглавы Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на слова польского политика о причинах ненависти Варшавы к России.

Сенатор уверен, что причину стоит искать в 90-х годах, когда после распада Варшавского договора поляки искали следующую страну, к которой "можно было бы прислониться и развиваться под тенью сильного патрона".

Эту роль взяли на себя США, взамен привнеся в Польшу свою риторику. Отношения между РФ и Штатами всегда были особыми, естественно, Варшава встала за нового партнера.

Владимир Джабаров напомнил, что во время Великой Отечественной войны наши отношения с Польшей улучшали, потом опять остывали.

Варшава из тех стран, которые зависимы. Сегодня в мире, по оценкам сенатора, всего четыре самостоятельных страны: это США, Россия, Китай и, возможно, Индия.

- Остальные страны на самом деле немного зависимы. И польский эксперт совершенно прав, говоря, что если отношения России с США наладятся, то поменяется отношение с Европой. Поэтому нужно стараться, чтобы отношения между США и РФ двигались по восходящей, а не падали постоянно на дно, - заключил Джабаров в беседе с Life.ru.

Он также напомнил, что все страны должны относиться друг к другу уважительно, отвечать достойно и не допускать откровенную враждебность и отвечать достойно.

Ранее член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для My l Polska объяснил, чем вызваны причины появления русофобских настроений у некоторых польских политиков.