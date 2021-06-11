Онищенко опроверг фейк о нечувствительном к вакцине якутском штамме коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы, академик РАН, известный эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал новости о новом якутском штамме коронавируса, который совершенно нечувствителен к вакцине.

Эти «страшилки» возмущают политика, так как не имеют никаких доказательств.

- Видел эти ничем не подтвержденные заявления, что привитые от COVID-19 якобы массово заболевают из-за никому не известного «якутского штамма» коронавируса. Тут одно из двух: или кто-то пытается попиариться, либо мы имеем дело с очередным этапом гибридной войны при помощи фейков, - рассуждает Геннадий Онищенко.

Парламентарий призвал медиков внимательнее относиться к своим заявлениям в СМИ, а россиянам посоветовал руководствоваться информацией о коронавирусе, которая поступает из оперативного штаба их региона.

- Нужно помнить, что коронавирусная инфекция - это заболевание, которое наши медики научились хорошо лечить и от которого уже есть вакцина. Всякого толка слухи легко подхватываются неразбирающимися в вопросе людьми. Поэтому властям надо постоянно доносить до граждан грамотную информацию, - подчеркнул депутат в беседе с ФАН.