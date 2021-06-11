Путин подписал закон о повышении штрафов за разглашение данных ограниченного доступа

Президент России Владимир Путин 11 июня 2021 года подписал закон об увеличении административных штрафов за разглашение информации ограниченного доступа. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь для граждан штрафы повысились до 5-10 тысяч рублей, когда ранее в качестве наказания мог быть назначен штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи рублей.

Также в случае разглашения данных ограниченного доступа должностным лицам придется заплатить штраф вместо 4-5 тысяч 40-50 тысяч рублей. При этом отмечается, что должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок до трех лет. Что касается юридических лиц, то сумма штрафа для них будет составлять от 100 до 200 тысяч рублей.