Гинеколог опровергла самый распространенный миф об отпуске для беременных Фото: Shutterstock

Начался сезон отпусков и перед многими будущими мамами встал вопрос: можно ли купаться в море и бассейне или это навредит ребенку? Одна из самых распространенных страшилок – возможность подцепить в воде инфекции, передающиеся половым путем.

Акушер-гинеколог, репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» кандидат медицинских наук Валерия Госсен объяснила имеет ли право на жизнь такое предположение или это ложные страхи.

Врач перечислила самые неприятные инфекции, которые поджидают в общественных местах – это хламидиоз, который может спровоцировать развитие спаечных процессов и вызвать непроходимость маточных труб. Уреаплазма и микоплазма часто обнаруживаются у женщин с невынашиванием, осложненным течением беременности и бесплодием.

Но с бассейном и морем эти инфекции не имеют ничего общего. Практически единственный способ заразиться ИППП — это половой контакт.

- Гонококки, хламидии и трихомонады не передаются через рукопожатие, бортик бассейна или по морским волнам, так как не способны жить на открытом воздухе. Если на женщине купальник и она не вытирает интимные места общим полотенцем, то риск минимален. Никакой угрозы море не несет в себе, - советует Валерия Госсен.

Перед отправкой в отпуск она советует обратиться к своему врачу и проконсультироваться на предмет безопасности. А по прибытии на место сразу найти адрес ближайшей клиники, где принимают беременных. Возможно, помощь врачей не потребуется, но стоит подготовиться к любой нештатной ситуации.

- Не лишним будет изучить медицинскую страховку. Лучше если в нее входит экстренная помощь беременной женщине, - отметила врач в беседе с Ридусом.