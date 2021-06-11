Москвичей призвали не трогать птенцов-слетков, чтобы сохранить им жизнь

Начало июня – время самого активного гнездового периода у птиц. Одни только высиживают яйца, другие уже заботятся о потомстве.

Оперившихся, но еще плохо летающих птенцов сейчас можно встретить повсеместно в лесах, лесопарках и даже на улицах городов.Орнитологи называют птенцов, которые еще не умеют летать, но покидают гнездовья, слетками. И не рекомендуют трогать такого пернатого, иначе это обречете кроху на верную гибель.

- Если птенец не травмирован, не сидит на проезжей части или там, где может попасться кошке, не нужно его трогать. Человек вряд ли сможет выкормить такого питомца, - советуют в пресс-службе ГКУ МО «Мособллес».

Даже если птенец выпал из гнезда, это не значит, что он брошен родителями. Они не теряют дитя из виду и продолжают его кормить, защищать и обеспечивать уход.

У слетков очень плотный режим кормления, порой им требуется пища каждый 20 минут. Вряд ли человек сможет стоять над новым питомцем круглые сутки.

- Вероятность гибели от голода очень высока. Но даже если птенца удастся выходить, то он будет слабее своих сородичей. Такие пернатые не будут хорошо летать из-за плохо развившегося оперения, с трудом научатся охотиться, - комментируют Подмосковью сегодня специалисты.

Если слеток птенец воробья, скворца или синицы, то его можно попытаться вернуть наместо. Они не почувствуют запаха человека и не бросят кроху.