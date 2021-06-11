Минкульт отказал фильму-победителю Берлинале в выдаче прокатного удостоверения в России. Фото: кадр фильма

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму-победителю Берлинале-2021 "Неудачный трах, или Безумное порно" Раду Жуде.

В ведомстве объяснили, что такое решение было принято в связи с содержанием картины, которое не соответствует законодательству РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

- Принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму в связи с подпунктом "в" пункта 18 Правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию, - уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что премии "Золотого медведя" удостоен румынский "Неудачный трах, или Безумное порно" (Bad Luck Banging or Loony Porn). Работа Раду Жуде, несомненно, стала самой радикальной на фестивале в этом году.

В центре сюжета для зрителей приставлено любительское порно, снятое учительницей средней школы, точнее ее мужем и им же зачем-то выложенное в сеть. Не первой молодости и красоты женщина предсказуемо начинает испытывать на себе прессинг. Банальная по нынешним временам ситуация обнажает все проблемы сегодняшней Румынии (и не только ее), в том числе ксенофобию, нетерпимость, антисемитизм, узколобый консюмеризм, ханжество.