В ЛНР сообщили о гибели пяти ополченцев в результате нападения украинских диверсантов

11 июня украинская диверсионная группа напала на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В результате пять ополченцев были убиты. Об этом журналистам заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Диверсионной группой отдельного центра спецопераций "Запад" (бывший 8-ой полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское ЛНР были хладнокровно убиты пятеро ополченцев, - рассказал Филипоненко.