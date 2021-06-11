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В мире11 июня 2021 19:13

В ЛНР сообщили о гибели пяти ополченцев в результате нападения украинских диверсантов

Нападение произошло в районе населенного пункта Голубовское
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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11 июня украинская диверсионная группа напала на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В результате пять ополченцев были убиты. Об этом журналистам заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Диверсионной группой отдельного центра спецопераций "Запад" (бывший 8-ой полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское ЛНР были хладнокровно убиты пятеро ополченцев, - рассказал Филипоненко.