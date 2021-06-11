В ЛНР сообщили о гибели пяти ополченцев в результате нападения украинских диверсантов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 июня украинская диверсионная группа напала на наблюдательный пост Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

В результате пять ополченцев были убиты. Об этом журналистам заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Диверсионной группой отдельного центра спецопераций "Запад" (бывший 8-ой полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское ЛНР были хладнокровно убиты пятеро ополченцев, - рассказал Филипоненко.

Ранее сообщалось, что на фоне обострения ситуации в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times о несостоятельности формата, который все стороны, кроме украинской, считают безальтернативным.

По его мнению, содержание "Минских соглашений" не способствуют завершению конфликта, поскольку служат "целям прошлого, а не настоящего".