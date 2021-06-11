Лавров заявил, что Россия не намерена терпеть нравоучения и ультиматумы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов, касающихся предстоящих выборов. Он также добавил, что РФ не будет на них реагировать, поскольку у нашей страны есть чувство собственного достоинства.

- У России ... есть чувство собственного достоинства. Мы готовы на равноправный диалог, но никаких нравоучений и ультиматумов терпеть не намерены и не будем на них реагировать, - рассказал глава дипведомства в интервью казахстанскому информационному агентству "Хабар".