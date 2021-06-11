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Политика11 июня 2021 19:24

Лавров заявил, что Россия не намерена терпеть нравоучения и ультиматумы

Он также добавил, что у РФ есть чувство собственного достоинства
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Лавров заявил, что Россия не намерена терпеть нравоучения и ультиматумы

Лавров заявил, что Россия не намерена терпеть нравоучения и ультиматумы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не потерпит нравоучений и ультиматумов, касающихся предстоящих выборов. Он также добавил, что РФ не будет на них реагировать, поскольку у нашей страны есть чувство собственного достоинства.

- У России ... есть чувство собственного достоинства. Мы готовы на равноправный диалог, но никаких нравоучений и ультиматумов терпеть не намерены и не будем на них реагировать, - рассказал глава дипведомства в интервью казахстанскому информационному агентству "Хабар".