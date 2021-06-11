Политолог усомнился в смене курса Польши по отношению к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог-американист Константин Блохин усомнился, что Польша изменит отношение к России даже в случае диалога между Москвой и Вашингтоном.

Эксперт прокомментировал слова профессора Варшавского университета Витольда Модзелевского, который предположил, что ситуация улучшится, как только изменится политика их покровителя - США.

- В этом вопросе не все зависит от американских кураторов. Поляки традиционно рассматривают Россию как своего главного противника, их неприязнь формировалась столетиями, - отметил Блохин в комментарии ФАН.

Политолог уверен, что после встречи Владимира Путина и Джо Байдена, которая намечена на 16 июня, никаких принципиальных сдвигов не произойдет. «Никто не испытывает иллюзий по поводу итогов встречи двух лидеров».

Ранее член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для My l Polska объяснил, чем вызваны причины появления русофобских настроений у некоторых польских политиков.