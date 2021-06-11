Финансовый консультант посоветовала, как научить ребенка обращаться с деньгами Фото: Кристина Посохина

С приходом летних каникул у родителей появилась возможность научить маленьких школьников и тех, кто только готовится к школе, финансовой грамотности.

Эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина склонна верить, что дети копируют модель поведения родителей, в том числе и по отношению к финансам.

Поэтому родителям на личном примере нужно демонстрировать, как грамотно распоряжаться деньгами и не жить в кредит.

Лучше не просто давать теоретические советы, но и демонстрировать их на практике. Например, прежде чем купить шоколадку, можно зайти в несколько разных магазинов и сравнить цены, чтобы ребенок мог осознать, что один товар стоит по-разному.

- Это поможет приучить ребенка осмотрительно относиться к деньгам, а не тратить их на первую попавшуюся вещь. Еще один полезный навык – умение сравнить цены, - советует в беседе с ФАН Наталья Колбасина.

Она советует вовлекать ребенка в вопросы семейного бюджета. Они могут участвовать в составлении списка покупок, определять первоочередные расходы и второстепенные. А еще ориентироваться в ведении быта и домашнего хозяйства.

- Расскажите о скидках, часто магазины проводят различные акции и это способ сэкономить, а оставшиеся деньги потратить на другие покупки, - советует эксперт.

А вот делать из денег средство манипуляции нельзя. Наказывать и лишать средств не самый хороший вариант.

- Чем раньше ребенок начнет взаимодействовать с деньгами и учиться грамотно ими управлять, тем больше у него будет знаний и опыта во взрослой жизни, - посоветовала Наталья Колбасина.

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