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Общество11 июня 2021 20:18

В Минтруде подготовили поправки к закону о маткапитале для поддержки отцов-одиночек в России

Материнский капитал смогут получать отцы, воспитывающие в одиночку детей, которые родились после 1 января 2007 года
Источник:kp.ru
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В России Минтруд подготовил проект изменений подготовлен в закон о материнском капитале. В ведомстве предлагают дать возможность отцам-одиночкам, воспитывающим детей, которые родились после 1 января 2007 года, получать меры поддержки.

- Сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав, - объяснили в Минтруде журналистам.