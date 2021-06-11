В Минтруде подготовили поправки к закону о маткапитале для поддержки отцов-одиночек в России

В России Минтруд подготовил проект изменений подготовлен в закон о материнском капитале. В ведомстве предлагают дать возможность отцам-одиночкам, воспитывающим детей, которые родились после 1 января 2007 года, получать меры поддержки.

- Сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав, - объяснили в Минтруде журналистам.