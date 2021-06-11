Росстат: В России в 2020 году 6,8% умерших скончались от коронавируса

Росстат сообщил, что в России в 2020 году 6,8% умерших скончались от коронавируса Фото: REUTERS

В России общее число умерших граждан от коронавиурсной инфекции в 2020 году превысило 144,6 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В ведомстве отмечают, что эти число летальных случаев составляет всего 6,8% от общего количества смертей в стране. Всего в РФ за прошлый год умерли 2,14 миллиона человек за год, 144 691 - от коронавируса и его последствий.

Напомним, чтобы снизить риски инфицирования covid-19 гражданам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Также для россиян доступна вакцинация против коронавируса, которая поможет сохранить здоровье и снизить риск тяжелого течения болезни.