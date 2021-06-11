В возрасте 85 лет умер Эйити Нэгиси - лауреат Нобелевской премии по химии. Об этом сообщило агентство Кyodo со ссылкой на администрацию Университета Пэрдью в американском штате Индиана, где он работал.

Эйити Нэгиси был удостоен премии вместе с американским химиком Ричардом Хеком и другим японским ученым Акирой Судзуки за разработку метода, который позволил создавать такие же сложные (комплексные) химические соединения, как в природе.

Их открытие позволило создать уникальные медицинские препараты, а также отразилось на разработке новых материалов.