Визит Зеленского в США и встреча с Байденом планируются на конец июля 2021 года Фото: REUTERS

Встреча президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского планируется на конец июля 2021 года. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, переговоры двух лидеров стран пройдет в Вашингтоне, во время официального визита президента Украины в Америку. Пока ведется согласование точной даты встречи глав государств, а также уточняются темы обсуждения.

- Мы уже начали его готовить визит, работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями, - рассказал Кулеба эфире телеканала "Украина 24". Представитель украинского ведомства отметил, что планируется приезд большой делегации от Украины.

Напомним, 7 июня Байден и Зеленский поговорили по телефону. Президенты обсудили двустороннее стратегическое партнерство по борьбе с коррупцией и реализацию программы реформ на Украине. Тогда же американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Вашингтон этим летом.