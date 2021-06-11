Кравчук прокомментировал слова Суркова о возможности "вернуть силой" Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и бывший президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал слова экс-помощника российского президента Владислава Суркова о возможности "вернуть силой" Украину. Об этом он заявил в эфире ОСН ТВ.

По его мнению, у России якобы нет оснований заявлять о возможности влиять на Украину с помощью военной, экономической или политической силы. Кравчук отметил, что у правительства есть способы, которые позволят защитить Киев.

Напомним, Владислав Сурков заявлял, что Украину можно вернуть только силой, однако какой именно, экс-чиновник уточнять не стал. При этом бывший помощник президента России добавил, что на данный момент складывается очень благоприятная геополитическая ситуация: самое время, чтобы предпринимать действия.