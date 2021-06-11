Путин подписал указ о награждении учёных центров Гамалеи и Чумакова. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова и Почета сотрудников Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН и награждении орденом Почета и медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени сотрудников НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за активное участие в создании вакцин от коронавируса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего медали получат 35 ученых.

Кроме этого, медаль Луки Крымского получит за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и "самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга" заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

Напомним, что ученые центра имени Гамалеи разработали и зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса в августе прошлого года. Препарат получил название "Спутник V". В данный момент вакцина применяется более чем в 66 странах мира.

Центр имени Чумакова разработал препарат от коронавируса, получивший название "КовиВак". Он стал третьей в России вакциной от новой инфекции.