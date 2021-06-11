Путин подписал указ о награждении учёных центров Гамалеи и Чумакова.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Пирогова и Почета сотрудников Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН и награждении орденом Почета и медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени сотрудников НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за активное участие в создании вакцин от коронавируса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Всего медали получат 35 ученых.
Кроме этого, медаль Луки Крымского получит за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и "самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга" заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.
Напомним, что ученые центра имени Гамалеи разработали и зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса в августе прошлого года. Препарат получил название "Спутник V". В данный момент вакцина применяется более чем в 66 странах мира.
Центр имени Чумакова разработал препарат от коронавируса, получивший название "КовиВак". Он стал третьей в России вакциной от новой инфекции.