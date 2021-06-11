США выделили Украине еще 150 млн долларов помощи на укрепление безопасности

США выделили Украине еще $150 млн помощи на укрепление безопасности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что США выделили Киеву еще $150 миллионов помощи на укрепление безопасности в стране.

"Сегодня Пентагон объявил о новом пакете помощи в размере $150 млн на укрепление безопасности Украины", - сказал он в пятницу, 11 июня, на регулярном брифинге для журналистов.

Он отметил, что эта сумма является дополнением к аналогичному пакету помощи в размере $125 млн, выделенному Украине в марте этого года за достижение прогресса в проведении оборонных реформ.

Пакет помощи для Украины по линии безопасности включает поставки противоартиллерийских радаров, комплексов по борьбе с БПЛА, средств обеспечения безопасной связи и средств для медицинской эвакуации раненых.

Пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби рассказал, что общая сумма предоставленная Вашингтоном для Украины для развития безопасности с 2014 года составила $2,5 млрд.