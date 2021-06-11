Дерипаска назвал безумием решение ЦБ повысить ключевую ставку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский миллиардер Олег Дерипаска оценил решение Банка России повысить ключевую ставку. Свое мнение он выразил в Telegram-канале.

"Я так понял, лоббисты carry-tradings (подход для получения прибыли за счёт разной величины процентных ставок – Прим.Ред.) сильнее, чем простые россияне, в нашей политике", – написал бизнесмен.

Предприниматель неоднократно выступал с критикой политики Центрального Банка. Так, Дерипаска недавно заявил, что ставки для развития бизнеса в стране слишком высоки и регулятор при этом "зажимает" получение средств.

Напомним, что 11 июня Банк России в третий раз подряд поднял ключевую ставку до 5,5 процента годовых. Специалисты отметили, что такой подход должен снизить темпы инфляции и укрепить российскую валюту. При этом они полагают, что повысится рост процентов по кредитам и депозитным вкладам.

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