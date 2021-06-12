Экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Космонавты 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию — Олег Новицкий и Пётр Дубров — поздравили всех соотечественников с Днём России. Они подчеркнули, что с каждым годом смысл и значение праздника, отмечаемого 12 июня, становятся все более важными, близкими, созвучными чувствам граждан РФ к Отечеству.

Олег Новицкий подчеркнул, что Россия для всех россиян — это самое родное место на Земле.

"Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, с духовными ценностями, и эта невидимая, но прочная нить соединяет все поколения. Наша страна богата умными, талантливыми и целеустремленными людьми», - подчеркнул космонавт.

«Мы с вами можем добиваться потрясающих успехов, совершаем научные открытия, создаем шедевры культуры, которыми восхищается весь мир!», - добавил Петр Дубров.

Видео поздравления членов МКС появилось на сайте Роскосмоса.