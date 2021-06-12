Байден планирует обсудить с Путиным все волнующие его темы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден планирует обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным все волнующие его вопросы.

"Президент не собирается отказываться от обсуждения тем, которые вызывают его озабоченность, он будет прям в разговоре с Путиным", - сказала Псаки в эфире CNN, комментируя слова представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Ранее пресс-секретарь президента РФ отвечая на вопрос журналистов CNN о перспективах обсуждения лидерами двух стран темы Алексея Навального, что "обсуждать нечего".

Российский блогер и оппозиционер был осужден за несвоевременную явку в УИН по делу об "ИвРоше".

Напомним, что встреча Путина и Байдена запланирована на 16 июня. Она состоится в Женеве. Российский лидер ранее отмечал, что выбор места был обусловлен нейтральным отношением Швейцарии к отношениям США и России, которые в последнее время складываются не просто.