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Политика12 июня 2021 1:30

Кулеба оценил вероятность перекрытия транзита газа через Украину Россией

Глава украинского МИД отметил, что это может произойти после запуска "Северного потока - 2"
Анастасия РЫШКОВА
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Кулеба оценил вероятность перекрытия транзита газа через Украину Россией.

Кулеба оценил вероятность перекрытия транзита газа через Украину Россией.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал вероятность поставки российского газа в Европу в обход Украины после запуска "Северного потока 2". По его мнению, российское правительство может прекратить пуск из-за возможного ремонта.

"Где-то на точке входа газотранспортной системы на территорию Украины, но эта точка находится на территории России, может просто возникнуть потребность в плановом многолетнем ремонте", - сказал Кулеба в эфире канала "Украина 24".

В Вашингтоне ранее отмечали, что США сделает все, чтобы "Северный поток 2" не стал политическим оружием Москвы.

Напомним, что газопровод "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей протяженностью 2,5 тысячи километров и мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он соединит побережье России и Германии, протянувшись по дну Балтийского моря. США выступает против проекта.