Путин заявил, что скандальное интервью Байдена его не обеспокоило

Президент России Владимир Путин отметил, что скандальное интервью американского президента Джо Байдена его не обеспокоило.

Также в разговоре с журналистами NBC он назвал Байдена карьерным политиком, неспособным на импульсивные решения. Путин подчеркнул, что прежний президент Соединенных Штатов был весьма импульсивным и эпатажным, но его нельзя за это осуждать. В отличии от Трампа, Байден всю взрослую жизнь провел в политике.

Напомним, что американский президент Джо Байден в одном из ранее данных журналистам интервью, назвал Путина "убийцей". Позднее Путин предложил Байдену встречу для обсуждения взаимных разногласий, если такие имеются.