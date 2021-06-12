Путин заявил, что отношения России и США находятся на худшем уровне за последние годы. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин дал оценку российско-американским отношениям. По его мнению они в данный момент находятся на худшем уровне за последние годы.

"Отношения опустились до худшего уровня за последние годы", - сказал Путин в интервью NBC.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность предстоящей в Швейцарии встречи российского и американского президента, так как этого требует нарастающее между стран напряжение. Так, Байден неоднократно заявлял, что Россия ответит за якобы вмешательство в выборы США и кибератаки. Стоит напомнить, что прежний глава Белого дома опровергнул причастность России к кибератакам, указав, что системный налет могли произвести из Китая.

Напомним, 10 июня в Кремле подтвердили, что саммит Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Сама же встреча состоится 16 июня.