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Политика12 июня 2021 2:21

Путин заявил, что отношения России и США находятся на худшем уровне за последние годы

Президент РФ дал оценку отношениям стран
Анастасия РЫШКОВА
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Путин заявил, что отношения России и США находятся на худшем уровне за последние годы.

Путин заявил, что отношения России и США находятся на худшем уровне за последние годы.

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин дал оценку российско-американским отношениям. По его мнению они в данный момент находятся на худшем уровне за последние годы.

"Отношения опустились до худшего уровня за последние годы", - сказал Путин в интервью NBC.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил важность предстоящей в Швейцарии встречи российского и американского президента, так как этого требует нарастающее между стран напряжение. Так, Байден неоднократно заявлял, что Россия ответит за якобы вмешательство в выборы США и кибератаки. Стоит напомнить, что прежний глава Белого дома опровергнул причастность России к кибератакам, указав, что системный налет могли произвести из Китая.

Напомним, 10 июня в Кремле подтвердили, что саммит Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в швейцарской Женеве. Сама же встреча состоится 16 июня.