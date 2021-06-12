Путин отверг утверждения о передаче Ирану спутниковых технологий. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин опроверг информацию о том, что Россия предлагала Ирану современную спутниковую систему, которая даст Тегерану возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

"Просто очередной вброс", - заявил он в интервью телеканалу NBC.

Напомним, что сведения о якобы имеющихся у России намерениях передать Ирану спутники "Канопус-В" распространила на этой неделе газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов и ближневосточных стран.

На регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер заявила, что американская администрация следит за информацией по данной теме.

В своем интервью американскому телеканалу президент России также оценил российско-американские отношение, отметив, что в данный момент они переживают худший момент.