Банк России поднял ключевую ставку на 5,5% впервые с 2018 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 базового пункта — до 5,5% годовых, говорится в его пресс-релизе. Регулятор уже в третий раз подряд увеличивает показатель и второй раз на 0,5 процентного пункта. Скачок произошел впервые с 2018 года.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пояснила, что итоговое решение увеличить ставку основывается на решении заседания совета директоров о том, что экономике и финансовой системе нужно давать время на адаптацию к переменам.

По данным агентства РИА Новости, повышение ключевой ставки ожидают многие банки РФ. Многие из них ожидают изменения в ставках по кредитам, в том числе в ипотечных и потребительских кредитах.

Ранее российский предприниматель Олег Дерипаска назвал решение ЦБ о поднятии ключевой ставки "безумием". Он подчеркнул, что ставки для бизнеса слишком высоки, а регулятор зажимает при этом получение средств.