В Петрозаводске в Онежском озере утонули трое школьников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Петрозаводске в акватории Онежского озера три подростка утонули в реке. 15-летние школьники купались в неположенном месте с сильным течением. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели детей. Их тела подняли 11 июня в пятидесяти метрах от берега, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Как установили специалисты, школьники решили искупаться в районе набережной, не справились с течением и не смогли доплыть до берега.

«День закончился трагедией. <…> Вечером утонули трое подростков, ученики девятого класса 38-й школы. Всех уже подняли, спасти никого не удалось, с родителями работают психологи», — написал мэр Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице "ВКонтакте". Он выразил соболезнования родным и близким погибших детей.

Следователи возбудили уголовное дело, выясняются подробности. С родителями работают психологи.