Джокович вышел в финал «Ролан Гаррос». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в финал "Ролан Гаррос" обыграв испанца Рафаеля Надалева в полуфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема. Теннисист отметил, что этот матч для него стал особенным, и не только потому что он его выиграл. Джокович отметил атмосферу турнира.

«Трудно словами описать магнитуду того, чего Рафа добился на «Ролан Гаррос». Количество побед, которые он одержал на этом корте, невероятное. Когда ты выходишь туда против него, ты понимаешь, что тебе нужно взобраться на Эверест», — приводит слова Джоковича пресс-служба турнира.

Теннисист отметил, что не очень удачно начал матч, но в целом играл неплохо. Джокович рассказал, что ему было непросто приспособится к ударам соперника. Теннисист также поделился тем, что придерживался четкого плана.

«Это был мой лучший матч на «Ролан Гаррос» и один из трёх лучших за всю карьеру — в том, что касается и уровня, и атмосферы. Нас обоих невероятно поддерживали. Хорошо, что зрителям разрешили остаться», — добавил сербский теннисист, отметив, что навсегда запомнит этот матч.

Джокович победил Надаля со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.