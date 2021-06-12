Орейро в кокошнике поздравила россиян с праздником

Орейро поздравила россиян с праздником. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известная уругвайская певица и актриса Наталия Орейро записала поздравление с Днем России на русском языке, следует из видео, опубликованного на сайте посольства РФ в Аргентине.

"Россия для меня тоже родина. Я вас люблю", а затем посылает воздушный поцелуй", - сказала певица. На видео присутствуют флаги Аргентины и Уругвая.

Ранее представитель певицы Вивиана Стальоне сообщила, что Наталья Орейро попросила гражданство РФ. Актриса отмечала, что не планирует жить в России, однако стремится получить гражданство в качестве признательности за любовь россиян.

Широкую известность Наталии Орейро принес аргентинский сериал "Дикий ангел".

Ранее с Днем России наших соотечественников поздравили космонавты МКС - Олег Новицкий и Пётр Дубров. Они отметили, что Россия для всех россиян - это самое родное место на Земле.

Свое поздравление направил российскому президенту и корейский лидер Ким Чен Ин. Он пожелал России и ее гражданам благополучия.