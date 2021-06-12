Врач объяснил, чем коронавирус похож на спам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заслуженный врач России, ведущий научн редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган рассказал kp.ru, чем коронавирус похож на "спам".

- Основная задача вируса – это бесконечное размножение. При этом вирус действует подобно спаму: предпочтение отдается скорости и количеству разосланных сообщений, а не правильности написания текста. Огромные масштабы пандемии привели к тому, что каждую минуту в мире возникают триллионы новых частиц SARS CoV-2, в связи с чем его изменения неизбежны, - сказал специалист, комментируя слова министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который напомнил о молниеносном распространении коронавируса.

Каган рассказал, что кроме этого мутации вируса имеют способность наслаиваться, усиливать друг друга и быть еще более опаснее своей первоначальной версии, потому что меняют в связи с этим свои свойства.