Путин рассказал о поимке преступников, виновных в гибели известных россиян. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что преступники, причастные к громким случаям гибели известных россиян, найдены.

"Мы нашли преступников, которые совершили эти деяния, некоторые в тюрьме, и мы готовы продолжить работу в этом направлении", - отметил Путин в интервью американскому телеканалу NBC после того, как журналист попросил разрешения "перечислить некоторые имена".

Представитель американского СМИ упомянул журналистку Анну Политковскую, экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, юриста Сергея Магнитского, бывшего министра печати Михаила Лесина и политика Бориса Немцова. При этом ведущий привел обстоятельства смерти каждого из них. В свою очередь российский президент подчеркнул, что преступники понесут за свои действия наказание.

В этом же интервью Путин оценил и отношения России и США. Он отметил, что обе страны переживают худший момент в истории взаимодействия между двумя государствами.