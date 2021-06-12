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Спорт12 июня 2021 7:59

Первый гол Евро по футболу впервые в истории был забит в свои ворота

Итальянская сборная разгромила сборную Турции со счетом 3:0
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Первый гол Евро по футболу впервые в истории был забит в свои ворота

Первый гол Евро по футболу впервые в истории был забит в свои ворота

Фото: REUTERS

В стартовом матче чемпионата Европы 2020 года итальянская сборная разгромила сборную Турции со счетом 3:0 на поле стадиона «Олимпико» в Риме. При этом первый гол Евро-2020 стал историческим, поскольку это чемпионат впервые начался с автогола - мяч в свои ворота отправил игрок турецкой сборной.

Матч стартовой встречи прошел на Олимпийском стадионе в Риме при ограниченном количестве зрителей. Автором автогола стал защитник турецкой команды Доменико Берарди Демирал, который отправил мяч в сетку своих ворот на 53-й минуте. Следующий гол был забит в сетку сборной Турции на 66-минуте встречи Чиро Иммобиле, который удвоил преимущество своей команд, а на 79-й Инсинья довел счет до разгромного.

Турки и итальянцы представляют группу А. Находящиеся в этой же группе сборные Швейцарии и Уэльса проведут очный матч в эту субботу, 12 июня, на стадионе в Баку.