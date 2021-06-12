Последние новости на утро 12 июня 2021: Путин прокомментировал скандальное интервью Байдена

Важные новости утра. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандальное интервью Байдена, в котором он говорит о том, что Россия ответит за якобы вмешательство в президентские выборы в США и кибератаки. Российский лидер отметил, что он часто сталкивается с осуждением с свой адрес и адрес России, поэтому слова американского лидера его никак не взволновали.

Греция открыла въезд для туристов, привитых российской вакциной "Спутник V". Так, путешественники могут приехать в Грецию при условии если они предоставляют отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, либо свидетельство о прививке, либо свидетельство о недавно перенесённой инфекции.

Экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем России. Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров подчеркнули, что с каждым годом смысл и значение праздника, отмечаемого 12 июня, становятся все более важными, близкими, созвучными чувствам граждан РФ к Отечеству.

Банк России поднял ключевую ставку на 5,5% впервые с 2018 года. Регулятор уже в третий раз подряд увеличивает показатель и второй раз на 0,5 процентного пункта. Скачок произошел впервые с 2018 года.

Дания обвинила РФ в нарушении воздушного пространства. В связи с инцидентом в МИД страны будет вызван российский посол. Министерство обороны Дании утверждает, что российские самолеты якобы дважды за день нарушили воздушные границы, что является недопустимым. Однако в России неоднократно отмечали, что российские экипажи проводят полеты в строгом соответствии с международными нормами.