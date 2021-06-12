Врач назвал три основных способа улучшения распространения вируса. Фото: REUTERS

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган рассказал журналистам kp.ru, что существует три основных способа распространения коронавируса.

- Первый – это более эффективное связывание с клетками человека. Когда происходят мутации такого рода, значительно повышается вероятность, что у человека, вдохнувшего вирусные частицы, разовьется заболевание. Второй вариант – более быстрая репликация вируса и создание в организме инфицированного человека более высокой «вирусной нагрузки». Это приводит к выдыханию большего количества вирусных частиц и повышает заразность для окружающих, - сказал специалист.

Каган назвал и третий способ. По его словам, им является вариант повышения способности вируса уклоняться от действия антител, выработанных к "простому" уханьскому штамму. По словам ученого такое изменение может быть опасным и для переболевших, и для вакцинированных.

Коган отметил, что ученые не перестают изучать новые штаммы коронавируса, но такие способности новой инфекции вызывают беспокойство.

Ранее глав Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что российские специалисты зафиксировали более тысяч случаев заражения новыми штаммами.