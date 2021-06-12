Глава Госдепа США поздравил россиян с Днем России

Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен от лица американской администрации поздравил россиян с Днем России. Соответствующее заявление было размещено на сайте Госдепа.

В заявлении госсекретарь подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой для развития стабильных двусторонних отношений. Как отметил Блинкен, США поддерживают желание России сотрудничать с международным сообществом, а также содействовать в вопросах, которые представляют глобальный интерес.

«От лица правительства США я поздравляю граждан России, когда вы празднуете День России … я воспользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации», - говорится в заявлении главы Госдепа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина и россиян с Днем России. В направленном сообщении он отметил стремление развивать двусторонние отношения.