Аквалангист в США выжил после того, как его заглотил кит Фото: REUTERS

Горбатый кит целиком заглотил коммерческого водолаза Майкла Паккарда у побережья штата Массачусетс, однако мужчина смог выбраться.

Как передает местная газета Cape Cod Times, все произошло утром в минувшую пятницу, 11 июня, когда 56-летний аквалангист ловил лобстеров у берегов Атлантического океана близ города Провинстаун.

«Совершенно внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мышц во рту», - приводит издание слова аквалангиста.

Поначалу Пакард подумал, что его проглотила акула, однако он не нашел зубов у напавшего на него существа и понял, что находится внутри кита и не получил каких-либо серьезных травм. Драйвер начал интенсивно двигаться, после чего кит вынырнул на поверхность, и замотав головой выпустил мужчину.

Напарник Пакарда затащил аквалангиста на лодку и отвез его на берег. Дайвера доставили в местную больницу, но медработники не обнаружили у мужчины опасных для жизни повреждений, и выписали его спустя несколько часов.

Напомним, это не первый подобный случай. В ноябре прошлого года кит едва не проглотил двух женщин у побережья Калифорнии.