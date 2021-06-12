ГИБДД будет визуально фиксировать разговоры по телефону Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники Госавтоинспекции начнут визуально отслеживать разговоры водителей по телефону при скрытом надзоре. Об этом заявил глава Научного центра безопасного дорожного движения Министерства внутренних дел России Дмитрий Митрошин.

«Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео. В принципе, визуально, конечно», - приводит ТАСС ответ Митрошин на вопрос о том, каким образом ГИБДД при скрытом надзоре будет фиксировать разговаривающих по телефону автомобилистов.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство внутренних дел России сообщило о разработке правил скрытого надзора за нарушителями на дорогах, которые предусматривают введение запрета на сокрытие сотрудников Госавтоинспекции в кустах и иных местах, не попадающих в зону видимости водителя, однако при этом сотрудники ГИБДД не обязаны быть в форме.