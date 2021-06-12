NHK: Японец подозревается в передаче России секретных данных о космическом беспилотнике США

Японец подозревается в передаче России секретных данных о космическом беспилотнике США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержанный полицией Японии бывший глава японской исследовательской компании мог передать сотруднику торгпредства России данные, касающиеся новейших разработок США в космической отрасли.

Как передает телеканал NHK, ссылающийся на источники, речь идет о технической литературе, которая содержит данные об экспериментальном беспилотном орбитальном самолете X-37B корпорации Boeing, разрабатывающегося по заказу Пентагона. Во время одного из полетов этот аппарат провел в космосе рекордные 780 дней, вернувшись в октябре 2019 года.

В настоящее время правоохранители продолжает выяснять подробности по этому делу.

Ранее полиция префектуры Канагава провела обыски в доме 70-летнего Кадзуо Миясаки, который долгое времени руководил фирмой, занимавшейся исследованиями технической литературы. Японца подозревают в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику российского торгпредства в Японии документации, имеющей отношение к военным технологиям США.

Уточняется, что в ходе допроса мужчина сообщил, что «на протяжении около 30 лет имел контакты примерно с 15 людьми, включая сотрудников российского посольства».