Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днём России

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 12 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днём России, отметив уникальность истории страны и ее бесценные культурные наследия.

«Вы живёте в великой стране … Растущий экономический потенциал, прорывные идеи в научно-технической сфере, масштабные социальные проекты качественно преобразуют нынешний облик России, укрепляя её авторитет на международной арене», - приводит БЕЛТА поздравление белорусского лидера.

Лукашенко также заявил, что белорусско-российские отношения, которые были закалены в противостоянии современным угрозам, будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих государств и народов.

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен от лица американской администрации поздравил россиян с Днем России, подтвердив приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой. Кроме того, свои поздравления направил лидер КНДР Ким Чен Ын, отметив стремление развивать двусторонние отношения.