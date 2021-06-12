Названы самые популярные книги на русском языке за границей Фото: Евгения ГУСЕВА

Произведение «Идиот» Федора Достоевского стало сам популярным среди книг российских классиков за границей. Такие данные приводит книжный сервис ЛитРес, который провел исследование книжных покупок в более 200 странах.

Как передает РИА Новости, второе место среди классиков занимает произведение «Война и мир» Льва Толстого, тройку лидеров замыкает «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В пятерку лидеров вошли сборник из 12 новелл Сергея Довлатова «Компромисс», а также роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Среди современных авторов первое место занял Борис Акунин, а за ним следуют Виктор Пелевин, Татьяна Устинова, а также Сергей Лукьяненко и Александра Маринина.

«Самый популярный писатель наших дней - Борис Акунин, прошлого - Михаил Булгаков», - сообщили в сервисе.

Напомним проведённый ко Дню русского языка опрос показал, что Сергей Есенин возглавил список любимых поэтов россиян. Александр Пушкин оказался только на втором месте, в тройку также вошел Михаил Лермонтов. В пятерки лидеров также оказались Александр Блок и Владимир Маяковский.