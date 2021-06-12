Гидрометцентр пообещал летнюю погоду в Центральной России с 14 июня 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Настоящая летняя погода вернется в регионы Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайший понедельник, 14 июня. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, уточнив, что в субботу, 12 июня, погода будет еще пасмурной с грозами.

По его словам, начинается с понедельника температура будет превышать норму на 2-3 градуса, и будет около 24-26 градусов тепла днем, а ночью ожидается 13-15 градусов тепла. «Облачность будет уже переменной, а дожди лишь местами. Солнца ... будет уже много», - приводит ТАСС слова синоптика.

Специалист сообщил, погода 12 июня днем будет еще пасмурной и дождливой, а местами ожидаются грозы, однако интенсивность осадков уже станет меньше, чем в четверг и пятницу, 10 и 11 июня.

По его словам, в субботу температура днем повысится до 21-23 градусов тепла. В воскресенье, 13 июня, температура днем еще повысится, а солнце станет выглядывать чаще. «Кратковременные дожди еще будут, но порывов ветра не будет уже таких. Станет веселее гораздо, в общем», - рассказал он.