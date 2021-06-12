Украинский журналист выругался матом, услышав поздравление россиян Фото: REUTERS

Украинский журналист Виктор Майстренко выругался матом в эфире телеканала NewsOne, после того как услышал поздравление россиян с Днем России.

В эфире телеканала депутат Харьковского городского совета от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик поздравил российских граждан с Днем России, назвав его главным праздником.

«Это ***** (конец)», - заявил в ответ украинский журналист, добавив, что Украина находится в состоянии войны с Россией, а дружить с Москвой можно будет только, когда она «развалится к чертовой матери».

Комментируя прошедший эфир, журналист написал на своей странице в Facebook, что, «когда все вокруг коренные "украинцы" и почти все топят за Россию», ему «прикольно ощущать себя бывшим жителем скрепных территорий, борющимся с коренными "украинцами" против их рашки».

Как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России, подтвердив приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой. Кроме того, свои поздравления направил президент Белоруссии Александр Лукашенко, подчеркнув уникальность истории страны и ее бесценные культурные наследия, а также лидер КНДР Ким Чен Ын, отметив стремление развивать двусторонние отношения.